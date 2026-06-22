北京では中心部を南北に貫く「北京中軸線」周辺に並ぶビルなどのバルコニーで景泰藍（七宝焼き）作りを体験したり、もち米を発酵させた「米露」を使ったカフェラテを飲んだり、読書を楽しんだり、夕焼けを眺めながらヨガを楽しんだりというのが、新たなトレンドとなっている。昨年夏、第1陣となる「そよ風バルコニー」が登場したのに続き、今年の夏も北京市東城区はさらに300カ所の「そよ風バルコニー」を打ち出した。それらは現在