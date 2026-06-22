Cloudflareは2026年6月19日、AIエージェントがCloudflareのアカウント作成やログインを行わずにアプリをデプロイできる「Temporary Cloudflare Accounts for Agents」を発表しました。Temporary Cloudflare Accounts for AI agentshttps://blog.cloudflare.com/temporary-accounts/AIエージェントにコードを書かせた後、実際にサービスへ公開しようとすると、ブラウザでログイン画面を開き、アカウントを作成し、認証を通し、APIト