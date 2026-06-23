アミューズメント施設を運営する「GiGO」公式SNSは23日、公式アプリにおいて利用規約に違反するアカウントが確認されたとして、対象アカウントへの利用停止措置を実施したと発表した。ユーザーからは疑念や混乱の声が上がっている。全国のゲームセンター・エンタメ施設で利用できる「GiGOアプリ」。毎月サービス券が配布されるなど、ゲームセンター利用者にお得な内容となっている。同社は、複数アカウントの保有を禁止してい