沖縄初の直系店となる「ラーメン二郎沖縄店」が6月21日、那覇市壺屋に開店した。全国のジロリアンが注目する“日本最南端の二郎”には、オープン初日から多くの客が詰めかけた。濃厚な一杯が、国際通り周辺の食文化に新たな熱気をもたらしそうだ。 【画像】二郎沖縄店ならではの卓上調味料 沖縄初上陸、ジロリアンが待ち望んだ“直系二郎” ラーメン二郎の直系店が沖縄に初出店したことは、全国のラー