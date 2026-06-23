糖尿病予備軍といわれても、すぐに治療が必要ではありませんが、放置すると将来、糖尿病を発症するリスクが高まります。予備軍の段階で生活習慣を見直すことで、糖尿病の発症を防ぐことができます。この記事は、糖尿病予備軍の人が糖尿病を予防するためにできることを解説します。 ※この記事はメディカルドックにて『「糖尿病予備軍」の基準値はご存知ですか？予備軍の人が食生活で気を付けるポイントも解説！』と題して公開