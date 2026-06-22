ブラジルサンパウロ州で、ロープジャンプ（ロープをつけて高所から飛び降りる野外アクティビティ）に挑戦した21歳の女性が"ロープなし"で地上約40メートル下の地面へ放り投げられ、死亡した事故。現地報道や警察の証言により、運営側の杜撰な管理体制が次々と明らかになってきた。【前後編の後編。前編から読む】【写真を見る】命綱のロープなしで、地上約40mの高さから投げ出されたマリアさん（21）。落下の瞬間を捉えた映像