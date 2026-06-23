6月14日、千葉県内の民家で知人の成人女性に対して性的暴行を加えた疑いが持たれているボビー・オロゴン容疑者（60）。‘00年代、コミカルな日本語と独特な喋り方でバラエティ番組を中心に人気を博したボビー容疑者だが、タレントとして活躍していたころの最高月収は6000万にも上るという。しかし、’20年に妻へのDV容疑で逮捕されて以降、表舞台からは遠ざかっていた。最近では不動産投資や為替取引（FX）などで成功を収め「投資