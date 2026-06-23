和食ファミリーレストランの「和食さと」は、店舗数が202店となったことを記念して、2026年6月23日から30日まで「202店舗目オープン記念キャンペーン第2弾」を開催しています。202店を記念して対象メニューが222円（税抜202円）オフ！本キャンペーンでは、5月から開催している「初夏の北海道フェア」で展開されている和膳4品と食べ放題コースが222円引きで楽しめます。さらに、アルコール3種も222円引きに。北海道の海の幸や大地の