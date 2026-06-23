快進撃を見せている日本代表。しかし、開幕前からチームの中心選手である佐野海舟選手の過去の不同意性交事件が海外ニュースやSNSで再び注目を集めたことは、6月11日に配信した記事でも取り上げ、大きな反響を呼びました。そして今回、計8件の性加害やレイプで起訴されているガーナ代表のトーマス・パーティー選手について報じたイギリスの『ガーディアン』紙が、「レイプ容疑で告発されたワールドカップ出場選手は他にもい