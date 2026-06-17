オーガニック抹茶ブランド「THE MATCHA TOKYO」と、プラントベース・ロールブランド「planet rolls」の特別なコラボレーションが実現しました。2026年6月22日（月）より、抹茶やほうじ茶の豊かな香りを楽しめる新商品3種が公式ECサイトに登場。植物性素材にこだわったやさしい味わいと、本格的なお茶の風味が出会った注目のスイーツは、おうち時間のお供やギフトにもぴったりです♪ オーガ