グレープストーンが展開する洋菓子ブランド｢銀のぶどう｣とセブン‐イレブン・ジャパンとの共同開発商品『セブンカフェ バターなだれとろけ製法 バターステイツクッキー』（税込321.84円）が、5月26日より全国で順次販売をスタートしている。【写真】バターがとろけだす…“バターなだれとろけ製法”同商品は、SNSで「バター好きは絶対食べるべき」「世界でいちばん好きなクッキー」と大きな反響を呼び、累計販売数2000万個を突