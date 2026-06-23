漫才コンビ・オール阪神･巨人のオール巨人さん（74）が、急性すい炎のため入院・手術をしていたことを23日、自身の公式Xで報告しました。オール巨人さんは公式Xで検査結果の書類と、病院での自撮り写真とともに「実は17日の夜から腹の激痛で近くの病院で検査」をしたと投稿。そして「次の朝.病院から血液の数値が異常です」と連絡があったと説明し、すぐさま入院。診断は急性すい炎だったと明かしました。その翌日に手術を受けたこ