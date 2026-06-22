ホテルニューオータニ幕張では、2026年8月1日（土）から31日（月）までの期間限定で『すみっコぐらしスペシャルスイーツビュッフェ』を開催します。今回のテーマは「めしあがれ♪すみっコレストラン」。おいしそうなスイーツやお食事になりきったすみっコたちが登場し、可愛らしい世界観をたっぷり楽しめます。夏休みのおでかけや家族旅行にもぴったりな注目イベントです♡ すみっコたちの可