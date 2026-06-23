韓国の女優やアイドルのような“センターパートのかきあげ前髪にしたい……。”前髪の根元がふんわりと立ち上がり、自然な動きが生まれるだけで、一気に垢抜けた印象に。「このスタイル、身近な道具だけでできないかな…？」と思っている方に朗報です！実は、家にあるものだけで“可愛い”を自然に引き出す根元のふんわり感を作ることが可能。今回は、“美容界のミシュラン”こと「カミカリスマ2026」でカット部門Greaty∞を受賞