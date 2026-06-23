【ポケモンカードゲーム MEGA 30th CELEBRATION プレミアムデッキセット エーフィ・ブラッキー】 9月16日 発売予定 6月23日 予約受付開始 価格：6,860円 ローソンは「ポケモンカードゲーム MEGA 30th CELEBRATION プレミアムデッキセット エーフィ・ブラッキー」の予約受付を6月23日10時から開始している。価格