スーパー、飲食店、娯楽施設と、さまざまな場所で値上げが続いている。6月は「906品目」が値上げするなど、止まらない物価高騰が、私たちの財布を直撃している。日々のランチ代も外食をすれば1000円を覚悟しなくてはいけない時代を迎えており、節約に苦慮することも多いはずだ。そんな現代に、ラーメンを1杯290円で提供する店がある。福岡県内に9店舗を展開する「博多ラーメン はかたや」だ。当然、原価も上がっているはずだが、29