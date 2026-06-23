神戸市内のマンションの一室の大型冷凍庫から切断された男性の遺体が見つかった事件で、兵庫県警は男性の元妻を死体遺棄容疑で逮捕しました。女は男性の殺害をほのめかす供述もしているということです。 【写真を見る】【速報】神戸のマンション冷凍庫で見つかった『男性の切断遺体』死体遺棄容疑で元妻（50）を逮捕「自分がやりました」自ら連絡2012年ごろに男性の遺体を冷凍庫に入れ放置したか殺害もほのめかす供述 死体