[6.22 W杯J組第2節 アルゼンチン 2-0 オーストリア]アルゼンチン代表は22日、北中米ワールドカップJ組第2節でオーストリア代表を2-0で破り、2連勝でグループリーグ突破を決めた。ディエゴ・マラドーナ氏がメキシコW杯イングランド戦で神の手ゴールと5人抜き弾を記録してからちょうど40年のこの日、FWリオネル・メッシがW杯歴代最多記録を更新する先制点、そして後半ATのダメ押しゴールの2得点で2連勝を導いた。メッシが最多得