サッカー北中米Ｗ杯１次リーグ最終戦（２５日＝日本時間２６日）に日本代表が対戦するスウェーデンで、ユニホーム論争が勃発した。両国にとって重要な一戦を前に、物議を醸しているのがユニホームのあり方だ。スウェーデンメディア「エクスプレッセン」によると、女性インフルエンサーのハンナ・フリバーグは、北中米Ｗ杯を観戦する様子をインスタグラムに投稿。その際、スウェーデン代表のユニホームを大胆にカットし、胸の谷