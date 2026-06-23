鹿児島県の温泉施設で入浴中だった5歳の男の子が行方不明になり3日目です。きょうも警察と消防がおよそ100人態勢で捜索しましたが、手がかりはないままです。記者「けさから捜索が再開されましたが、現場では小雨が降っていて、川は流れが少し速くなっているように見えます」行方不明になっているのは、熊本県八代市の保育園児・田中嶺臣くん（5）です。警察などによりますと、嶺臣くんはおととい午後3時ごろ、家族と一緒に鹿児島