20日、兵庫県神戸市のマンションの一室で、冷凍庫から男性の遺体が見つかった事件で、警察は男性の元妻の望月亜紀容疑者（50）を死体遺棄容疑で逮捕したと発表しました。この事件は、20日に神戸市中央区にあるマンションの一室で、冷凍庫から成人男性の遺体が見つかったものです。警察は22日午後から司法解剖を行い、遺体の身元は住所・職業不詳の西口豊さん（57）と判明しました。死因は不詳ですが、遺体は上半身がTシャツ、下半