◇インターリーグドジャース2−1ツインズ（2026年6月22日ミネアポリス）ドジャースは22日（日本時間23日）、敵地でのツインズ戦で1点差ゲームを制し、連敗を2で止めた。ただ、相次ぐケガ人に試合後、デーブ・ロバーツ監督（54）は厳しい表情だった。「6番・右翼」で先発出場したタッカーが2回に四球で出塁後、代走を送られ途中交代。球団は「腰のけいれん」と交代理由を発表した。さらに、3回の守備からスタメンマスクを