サンリオエンターテイメントが運営する「サンリオキャラクターパーク ハーモニーランド」（大分県・日出町）では、7月3日より、新施設『NAKAYOKU LAB（なかよくラボ）』をオープンする。施設内では、新アトラクション「Sky Pal Collection（スカイ パル コレクション）」や、新感覚の「AI音声ガイドツアー」をはじめとする、世代や特性の違いを超えたインクルーシブ・エンターテイメントを届ける。あわせて、夏イベント『はちゃ