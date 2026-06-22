東京都北区は22日、公式サイトを更新。「区からの改めてのお願い」と題したページを掲載し、“お願い”を行った。【画像】実際のアカウントをもとに…嵐、大野智のなりすましに注意喚起サイトでは「区からの改めてのお願い【6月22日11時45分現在】」と題したページを掲載。「区では、児童および教職員のプライバシーや心情、ならびに今後の教育活動への影響に十分配慮しつつ、迅速かつ適切な対応を行うことが極めて重要である