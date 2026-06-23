「一家しゃぶしゃぶ錦店」は、地下鉄「伏見駅」近くに、2026年4月オープンした本格中華料理店です。丸の内にある人気店の2号店として誕生しました。ランチタイムはお値打ちな中華定食、夜はしゃぶしゃぶや中華料理の食べ放題が名物。昼も夜も利用しやすい幅広いメニューをそろえています。料理に使用する食材は、これまでの仕入れの中から味に納得したものだけを厳選。現地出身者にも日本人にも親しまれる、本場中国の