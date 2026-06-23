前回はABEMAオランダと引き分けた試合ではNHKで、チュニジアを4対0で圧倒した試合では日テレで解説を担当した元日本代表の本田圭佑（40）。従来の解説者像をはるかに超えていくスタンスが話題となっている。【写真を見る】「韓国国旗に似ている」と大炎上…差し替えになったサッカー協会のプロモーション画像結局のところこの手のイベントでは大量に現地に派遣される芸能人らよりも、「本物」の魅力が強いということを示した