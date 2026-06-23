ＡＫＢ４８を運営する株式会社ＤＨは２３日、同日付で１９期生の花田藍衣（２１）と契約を解除したことを公式サイトで発表した。メンバーの契約解除は同グループの結成以降初めてだという。理由について事務所側は、花田が特定のファンと複数回にわたって会っていたといい、これがグループの禁止事項に抵触していたと説明。本人と今後に向けた話し合いを求めるも拒絶されたといい、契約解除に至ったとした。花田は５月１日に体