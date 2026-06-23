黒沢清監督の新作「黒牢城」の公開が１９日から始まった。戦国武将・荒木村重を主人公に据えた同名の小説を原作にした、監督初の時代劇。ずしりとした重みと、黒沢作品らしい深い陰影に満ちたミステリーに仕上がっている。作品全体から、過去の日本の時代劇映画へのリスペクトも感じ取れる。その狙いを監督に聞いた。（浅川貴道）戦国武将の荒木村重は、主君・織田信長を裏切り、自分の城に籠城した末、城から落ち延びて生きな