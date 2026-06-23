フロリダ州のガソリンスタンドに設置されたシェブロンの看板＝5月、ノースマイアミ（AP＝共同）【ニューヨーク共同】米石油大手シェブロンは22日、米IT大手マイクロソフトと、人工知能（AI）向けデータセンターへの電力供給契約を結んだと発表した。米南部テキサス州にガス火力発電所を建設し、2028年から20年間にわたり電力を供給する。AI向け電力需要が急増する中、シェブロンは石油・ガス開発に加え、発電事業にも注力する