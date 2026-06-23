東京都北区の区立小で起きた火災で、区は23日、校舎の損傷が激しいとして、3年生以上の児童について、7月上旬をめどに近隣の学校に分散登校させる方針だと明らかにした。夏休み明けまでに全学年が通える代替施設の確保を目指す。