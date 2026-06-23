6年連続出場へ米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手が、7月14日（日本時間15日）に行われるオールスターゲームのファン投票・第2回中間結果で両リーグトップを守った。MLB公式Xが22日（同23日）、投票数を発表。230万票を超える支持に、現地ファンも納得の声をあげている。MLB公式Xは「ショウヘイ・オオタニが230万票以上を集め、全得票者のトップを走り続けている！25日までの各リーグの最高得票者は、自動的にオールスタ