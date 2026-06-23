俳優の山田裕貴（35）が22日深夜放送のパーソナリティーを務めるニッポン放送「山田裕貴のオールナイトニッポン」（月曜深夜1・00）に出演。「戦友」だという俳優について語った。山田は冒頭、この日俳優の菅田将暉が3年4カ月ぶりオールナイトニッポンに復活したことに触れ「お帰り！僕の名前も出てた！うれしい！」と大はしゃぎ。菅田について「菅田将暉くんとはですね、年は僕の方が上でして。でも彼の俳優力というか、人