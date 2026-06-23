メ～テレ（名古屋テレビ） 住宅に侵入し、トレーディングカード約1200万円相当を盗んだとして、男4人が逮捕されました。 住居侵入と窃盗の疑いで逮捕・送検されたのは、坂野将来容疑者(29)ら男4人です。 警察によりますと、4人は今年1月、名古屋市緑区の集合住宅で、男性(28)が住む部屋に窓ガラスを割って侵入し、現金約16万円のほか、ポケモンのトレーディングカードなど786点(約1200万