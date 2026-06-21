チュニジア代表DFアリ・アブディが、早期のワールドカップ敗退を謝罪する一方で、怒りを露わにした。3大会連続7回目の出場となったチュニジア代表。FIFAワールドカップ2026では、グループFに入り、日本代表、オランダ代表、スウェーデン代表と同居した。初戦はスウェーデン代表と対戦した中、5ー1で大敗。するとサブリ・ラムシ監督が即解任され、エルヴェ・ルナール監督が電撃就任。4日で21日の日本戦を迎えたが、4ー0と2試