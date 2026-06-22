櫻井翔週刊女性PRIME

櫻井翔がニセコに購入した「別荘マンション」4億円超に高騰か

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 櫻井翔が2020年にニセコに購入したとされる別荘について女性自身が報道
  • 取締役を務める会社名義で購入した超高級リゾートマンションだという
  • ここ数年で地価が急上昇し、現在の価値は少なくとも4億円はするとのこと
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