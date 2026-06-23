17歳の失恋をきっかけにジムへ通い始め、今やデッドリフト170kg、スクワット150kgを持ち上げる“ゴリマッチョギャル”へと変貌した、身長144cmの筋肉女子・さくら。SNSでは十万人単位のフォロワーを抱えるインフルエンサーだが、その裏には「YouTubeは収益ゼロ」という意外な台所事情や、筋肉を見せすぎてアカウントが凍結される苦悩があった。【画像】「うぉっ、デッカ」…つい声が漏れてしまう、筋トレ女子「さくら」さんの“