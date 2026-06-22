結局、老後資金はいくら必要なのか。都営団地でひとり暮らしをしている76歳女性は、9年間の年金生活で400万円を貯めた。「あるものでやり繰りすれば、そんなに不安になる必要はない」という。ライターの蜂谷智子さんが取材した――。■47歳でシングルマザー、50代でようやく安定「老後2000万円？私には必要ありませんでした」76歳のテネキ〜・カルメンさん（仮名）は、そう言い切る。彼女の現在の生活費は月約8万円台。年金は約1