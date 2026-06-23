元「TOKIO」の山口達也さん（54）が23日、自身のX（旧ツイッター）を更新。YouTubeチャンネルを開設することを発表した。「YouTubeチャンネルを始めます」とYouTubeチャンネル開設を報告し、「初回は6月24日、17時〜配信開始予定です」と伝えた。「今の自分に何ができるのか出来る事を精一杯」と意気込みをつづり、「チャンネル登録、宜しくお願いしますこれ、言ってみたかったです」とおどけた。フォロワーからは「おめ