米国とイランは、終戦了解覚書（MOU）の履行を協議するために行われた18時間に及ぶ「徹夜の2日間」協議を通じて、ホルムズ海峡の管理に向けた連絡チャンネルを構築し、レバノン紛争終結のための実務機関の性格を持つ「緊張緩和機構」を設置することで合意した。協議の仲介国であるカタールとパキスタンは22日（現地時間）未明、共同声明を発表し、「MOU履行案を監督する高官級委員会を設置することで合意した」とし、「同委員会は6