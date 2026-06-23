片言の日本語を操るコミカルなキャラクターで、お茶の間の人気者となったタレントのボビー・オロゴン容疑者（60）の逮捕報道が波紋を広げている。「ボビー容疑者は4月21日午後4時〜6時頃までの間に、千葉県内の住宅に知人女性を呼び出して性的暴行を加えた疑いがもたれています。女性からの相談を受けて捜査を進めてきた千葉県警は6月14日、羽田空港第3ターミナルに帰国したボビー容疑者を逮捕しました。本人は『事実は全く違いま