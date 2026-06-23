非常に強い台風7号は今後も北上を続けて、26日〜27日は沖縄に接近し、28日頃には九州や四国など西日本に近づく恐れがあります。また、新たな台風が発生して、伊豆諸島や小笠原諸島に近づく可能性があり、「ダブル台風」の動きに警戒が必要です。台風7号は沖縄や西日本に接近へ台風7号は今日23日午前3時現在も「非常に強い」勢力を維持したまま、フィリピンの東を北上中です。今後は次第にスピードを上げながら進路を東よりに変えて