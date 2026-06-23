マツコ・デラックスが22日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜午後5時）に月曜コメンテーターとして生出演。甘やかしの子育てについて持論を述べた。番組側が用意した「子育てこれって『甘やかし』過ぎ？」のフリップの項目の中に、「大人と同じ高級な食事を食べさせる」との1文があった。マツコは高級食事について子供には「行かせない」と主張した。月曜コメンテーターの投資家、若林史江氏は女友達を例に出した。その友達の