大阪・高石市にある三井化学の工場で、ナフサが約100リットル漏れていたことが分かりました。22日午前9時過ぎ、高石市高砂にある三井化学大阪工場で「タイヤの焦げる臭いがする」と、近くに住む人が市役所を介して消防に通報しました。駆けつけた消防が調べたところタンクの上部で油のにじみを発見し、プラスチック製品などの原料となるナフサ約100リットルが漏れていることが確認されたということです。また、けがをした人はいな