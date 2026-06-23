7月6日に生放送される『THE MUSIC DAY 2026』（日本テレビ系）で、STARTO ENTERTAINMENT所属グループによる「シャッフルメドレー」の実施が決定。前身のジャニーズ事務所時代から続く恒例企画で、ファンの間では歓喜の声が上がっている。しかし、出演グループの顔ぶれが明らかになると、あるグループの参加をめぐってSNSで賛否両論が吹き荒れた。そのグループとは、昨年2月に新体制を発足したtimeleszだ。オリジナルメンバーは元Se