日本代表の大勝の裏で、スタンドの応援風景が韓国国内で議論を呼んでいる。森保一監督率いる日本代表は、チュニジア代表とのワールドカップ・グループステージ第2戦を4-0で制した。この試合は1930年の第1回大会から数えて通算1000試合目のワールドカップ本大会の試合だったこともあり、大きな注目を集めた。試合後には日本サポーターが恒例となっているスタンド清掃を実施し、その姿は海外メディアからも高く評価されている。しか