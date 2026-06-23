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「独身偽装」で相手女性が妊娠、被告男性に460万円あまりの賠償命令

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 独身であるとウソをついて交際を続ける「独身偽装」をめぐる裁判
  • 東京地裁は23日、男性に対し、460万円あまりを女性に支払うよう命じた
  • 訴えを起こした30代女性は約2年交際し、不妊治療を経て妊娠・出産した
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