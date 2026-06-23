6月20日、お笑いコンビ「春とヒコーキ」のぐんぴぃが、公式YouTubeチャンネルを更新。人生で初めてできた彼女と破局したことを発表した。「バキバキ童貞（バキ童）」という強烈なネットミームを生み出し、35歳まで彼女がいなかったことで知られるぐんぴぃ。2025年12月、YouTubeチャンネルで「おかげさまで彼女、できましたわ!」「（童貞を）卒業致しました」などと報告していた。当時は多くの祝福が寄せられたが、20日公開の動