日本ハムが家庭用ウインナーなどを8月から順次値上げすると発表しました。対象となるのは主力商品の「シャウエッセン」や「彩りキッチン ロースハム」など約220品目で、値上げ率は5％から46％にのぼります。原材料費や人件費の上昇に加え、中東情勢による包装資材の高騰などが原因としています。