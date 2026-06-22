ビックカメラは、池袋エリア限定のキャンペーン「池袋大感謝祭（略称：池祭）」を6月29日から8月2日まで開催する。●ヨドバシカメラ新店舗に対抗「毎日誰かに10万円分ビックポイントが当たる！」「池袋地区限定！ポイントアップ!!」「ビックカメラSuicaカードでのお支払いでオトク！」の三つのセール・キャンペーンに加え、条件を満たした人に「池袋駅名標グッズ」をプレゼントする。「池袋駅名標グッズ」は、今年3月にオー