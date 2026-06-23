Amazon.co.jpは、映像配信サービス「Prime Video」で、映画『ひつじ探偵団』を24日から独占配信する。プライム会員であれば、追加料金なしで視聴できる。 (c)Amazon MGM Studios 映画『ひつじ探偵団』は、ドイツの小説家レオニー・スヴァン氏の小説をもとに、ヒュー・ジャックマン氏主演で実写化した映画作品。ひつじたちへの読み聞かせを欠かさないジョージが死体として発見され、ひつじたち